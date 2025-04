Gasperini: "Ho un legame con Bergamo e l'Atalanta: mai detto che vado via"

Gasp, nel corso degli ultimi mesi, era apparso insoddisfatto e aveva lasciato ombre sul suo futuro a Bergamo, facendo capire che la sua permanenza era tutt'altro che scontata: da quel momento è stato accostato a diverse panchine, dalla Roma fino alla Juventus. Dichiarazioni sibilline arrivate quando per la Dea si parlava ancora di scudetto. Oggi lo scenario è cambiato: Gasp e i suoi devono ancora conquistarsi la certezza di un posto Champions. Un traguardo fino a pochi anni fa considerato straordinario e oggi ritenuto più ordinario: un atteggiamento di ambiente e opinione pubblica che fa andare su tutte le furie Gasp: "Spero e mi auguro di che la nostra qualificazione in Champions non venga data per scontata, per me rappresenta il traguardo massimo per l'Atalanta in questo momento, anche se abbiamo provato a bluffare un po' sullo scudetto. Più per darci una spinta e perché ci siamo ritrovati lì a 9 giornate dalla fine. Però sarebbe l'ennesimo risultato eccezionale dell'Atalanta".