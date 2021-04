Covid, focolaio Nazionale senza fine: Pessina è positivo

FOCOLAIO NAZIONALE

Anche il centrocampista nerazzurro contagiato dopo i casi Bonucci, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi e Sirigu

"Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate". Dopo i tanti casi di Covid di ritorno dal ritiro della Nazionale, c'era molta apprensione in casa nerazzurra e la paura è diventata realtà con l'esito del tampone a cui si è sottoposto ieri il centrocampista. Serie A e Covid-19, i calciatori positivi squadra per squadra





















































































Ultime gallery Vedi tutte

Pessina, in azzurro insieme al compagno Toloi (risultato negativo), era stato messo precauzionalmente in isolamento dal club insieme al difensore e quindi non dovrebbe aver avuto contatti con altri componenti del gruppo squadra. Il centrocampista salterà sicuramente la trasferta di Firenze di domenica sera e probabilmente anche il big match Champions contro la Juve della settimana successiva.

Con Pessina salgono dunque a otto i giocatori azzurri che hanno contratto il virus: Bonucci, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi e Sirigu (positivo secondo quanto riportato dall'Ansa), oltre a quelli nello staff tecnico azzurro.

Vedi anche Serie A Nazionale, focolaio azzurro: salgono a quindici i positivi tra squadra e staff