Champions: tifoso Atalanta cade dal primo anello di San Siro, non è grave

Un tifoso dell'Atalanta è caduto da un'altezza di circa 4 metri, nel primo anello verde dello Stadio San Siro, durante la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il sostenitore della squadra di Gasperini, 33 anni, è stato subito trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo dal personale sanitario dello stadio: non è in pericolo di vita.