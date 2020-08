Atalanta al raduno senza Ilicic: tre giocatori positivi al Covid-19

NUOVI CASI

Tre casi di positività al coronavirus nell'Atalanta. Lo ha annunciato lo stesso club bergamasco nel giorno del raduno della squadra di Gasperini a Zingonia in vista della nuova stagione. Non è stata resa nota l'identità dei tesserati: "Atalanta comunica che nei test anti-covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attività della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone - si legge sul sito -. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'ATS". Tra i convocati per il raduno non c'è Ilicic.

Ecco l'elenco dei convocati:

PORTIERI

CARNESECCHI Marco (in Nazionale – Italia U21: disponibile dal 9/9)

DAJCAR Matevz

GOLLINI Pierluigi

ROSSI Francesco

SPORTIELLO Marco

DIFENSORI

CALDARA Mattia (in Nazionale – Italia: disponibile dall’8/9)

DJIMSITI Berat (in Nazionale – Albania: disponibile dall’8/9)

GUTH Rodrigo

PALOMINO Josè

ŠUTALO Bosko (in Nazionale – Croazia U21: disponibile dall’8/9)

TOLOI Rafael

ESTERNI

BELLANOVA Raoul

CASTAGNE Timothy (in Nazionale – Belgio: disponibile dal 9/9)

GOSENS Robin (in Nazionale – Germania: disponibile dal 7/9)§

HATEBOER Hans (in Nazionale – Olanda: disponibile dall’8/9)

RECA Arkadiusz

CENTROCAMPISTI

DA RIVA Jacopo

DE ROON Martin (in Nazionale – Olanda: disponibile dall’8/9)

FREULER Remo

MALINOVSKYI Ruslan (in Nazionale – Ucraina: disponibile dal 7/9)§

PAŠALIĆ Mario (in Nazionale – Croazia: disponibile dal 9/9)

PESSINA Matteo

ATTACCANTI

COLLEY Ebrima

GOMEZ Alejandro

MURIEL Luis

ZAPATA Duván