Atalanta, società furiosa per il gol annullato: Gasp e la dirigenza in silenzio stampa

Clima teso in casa Atalanta dopo il ko contro la Fiorentina. Il club nerazzurro è entrato ufficialmente in silenzio stampa dopo il triplice fischio, in segno di protesta verso la decisione di annullare il gol dell'1-1 siglato da Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer, giudicato attivo dal Var Banti. Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, è stato espulso per proteste dall'arbitro Doveri e non si è presentato ai microfoni nel dopo partita, come già era accaduto in Coppa Italia, sempre contro la Fiorentina, e nel match di domenica scorsa contro la Juventus.

Getty Images