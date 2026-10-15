Atalanta, Sarri: "Allenare qui è facile, è una società modello"

Da una parte la vittoria, semplice, al debutto in Conference della sua Atalanta contro il Pafos. Dall'altra la nota negativa dell'infortunio di Giacomo Raspadori, finito ko subito dopo aver segnato. Un ko che fa molto arrabbiare Maurizio Sarri, da sempre critico con i calendari troppo fitti: "Fate un esposto alla UEFA e alla FIFA: sono troppi per tutti, non solo per noi. I giocatori sono sottoposti a un calendario assurdo, illogico, e ne pagano tutti le conseguenze: ho letto di diverse situazioni in questi tre giorni europei. È un rischio che purtroppo si corre, e quando si torna dalle nazionali è un rischio in più: Scalvini si è fatto male appena rientrato dalla nazionale, e anche Raspadori era appena tornato dalla nazionale. Questo è il calendario. La cosa che mi meraviglia di più è che l'associazione calciatori non dica niente su questa storia".



Poi sulla partita: "Siamo entrati bene in partita. A differenza della gara con il Venezia, in cui abbiamo avuto tantissime occasioni ma ci siamo disuniti andando sempre direttamente in ripartenza, prendendo tanto campo ma concedendone altrettanto, stasera abbiamo scelto meglio quando andare diretti e quando palleggiare, e non abbiamo concesso praticamente nulla all'avversario, se non quel pallone del gol, che mi dispiace aver preso. È stata comunque una partita in cui non abbiamo concesso quasi niente e abbiamo avuto tantissime situazioni. Poi il divario tecnico ha contato, perché noi abbiamo fatto una buona partita, ma in queste gare c'è sempre il rischio che non emerga: il Pafos in Italia aveva perso 3-2 con la Fiorentina e, mi sembra, 2-0 con la Juventus, ma nei finali di partita. Quindi non è una pratica semplicissima. La squadra ha fatto bene, sono due partite in cui abbiamo innalzato notevolmente la capacità di essere pericolosi, e ora bisogna trovare anche equilibrio e solidità".