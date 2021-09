Atalanta, preoccupa l'infortunio di Muriel: "Lesione non lieve, stop lungo"

ATALANTA

Problemi offensivi per Gasperini in vista della Fiorentina: Zapata pronto a rientrare ma senza forzare

Problemi offensivi in casa Atalanta: Luis Muriel salterà sicuramente sia la ripresa del campionato con la Fiorentina che la prima partita del girone F di Champions League in casa del Villarreal. L'attaccante colombiano, infortunatosi col Bologna il 28 agosto scorso, a quanto sembrava allora al retto femorale e secondo quanto comunicato alla sua Nazionale - nella quale era stato convocato per il trittico di qualificazioni mondiali, dovendo ovviamente rinunciarvi - al quadricipite sempre della coscia destra, come riportato dal sito ufficiale nerazzurro s'è sottoposto a ulteriori esami stamani che "hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità". Getty Images

Sempre secondo quanto spiegato dal club nerazzurro "i tempi di recupero non saranno brevi. Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall'attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l'evoluzione della lesione".

A questo punto diventa ancor più importante il ritorno di Duvan Zapata, che aveva riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro proprio prima dell'inizio del campionato: oggi è tornato a lavorare con la squadra e c'è ottimismo per la convocazione contro la Fiorentina ma Gasperini preferirebbe non lanciarlo subito nella mischia per un rientro più graduale.