Atalanta, Mæhle: "Squadra appassionata e offensiva, entusiasta di essere qui"

IL NUOVO ACQUISTO

Con l'apertura del mercato invernale l'Atalanta ha dato ufficialmente il benvenuto a Joakim Mælhe. L'esterno danese, arrivato dal Genk già da qualche giorno, si è presentato ai canali ufficiali del club: "Questa è una squadra fantastica, dinamica, appassionata e con un gioco offensivo - ha detto il classe '97 - Non vedo l'ora di cominciare a giocare e credo sia stata la scelta giusta per me". Getty Images

Tra il 2017 e il 2019, Mæhle ha diviso lo spogliatoio dei belgi con Malinovskyi, che a suo dire ha giocato un ruolo importante nel suo trasferimento a Bergamo: "Ho parlato molto con Ruslan e sua moglie, è un caro amico e abbiamo giocato insieme. È stato positivo su tutto: cittaà, società, squadra, allenatore e cibo. Se ci fosse stato qualcosa che non andava, so che lui lo avrebbe detto, quindi sono ancora più felice di essere qui".

Il danese, che indosserà la maglia numero 3, ha parlato anche delle sue caratteristiche: "Sono un giocatore dinamico, un terzino molto offensivo che dà sempre il meglio per la squadra e può giocare su entrambe le fasce. Il mio obiettivo per il 2021 è crescere anche come uomo e rivedere il pubblico allo stadio: abbiamo tante belle partite da giocare anche in Champions League, farò di tutto per vincerle".

Infine si è soffermato a parlare di Bergamo: "Conosco la città, è davvero bella, soprattutto Città Alta. Sui media danesi si è parlato molto della sofferenza nel Nord Italia per il Covid. Una situazione spiacevole, bisogna essere forti per il pubblico e per la gente di questa regione. Mi auguro di vedere i tifosi allo stadio il prima possibile, percheé senza di loro il calcio è un altro sport".