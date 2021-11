Atalanta, individuate le persone che hanno lanciato oggetti a Reina

IL COMUNICATO

Lo comunica il club sul proprio sito ufficiale, saranno banditi dal Gewiss Stadium

"Atalanta BC comunica che, a seguito di individuazione da parte della Questura di Bergamo dei soggetti autori del lancio di oggetti in occasione dell’incontro Atalanta-Lazio, si attiverà affinché siano applicati immediatamente i provvedimenti di inibizione all’impianto nei termini che verranno definiti dalle Autorità competenti". Così il club bergamasco, in una nota sul proprio sito ufficiale, sull'episodio che ha visto protagonista il portiere biancoceleste Pepe Reina, colpito in testa da una monetina nel finale della partita del Gewiss Stadium. Atalanta-Lazio, Reina colpito da un oggetto arrivato dagli spalti Getty Images

Una netta presa di posizione che segue di poche ore la nota pubblicata domenica in cui il club orobico sottolineava che "I gesti incivili di pochi non possono e non devono in nessun modo causare danno a coloro che hanno realmente a cuore l’Atalanta e Bergamo". Detto, fatto, i colpevoli saranno banditi dallo stadio dei nerazzurri.

