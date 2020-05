Atalanta, il Gewiss Stadium visto dai tifosi

Un modellino dello stadio costruito coi mattoncini Lego, un disegno a gessetto su una lavagna e due video, rispettivamente di una riproduzione in legno e una di cartone (con le sagome delle maglie incollate su uno dei rettilinei) realizzata da un bambino di 3 anni. In tempo di lockdown da coronavirus l'Atalanta accoglie sul sito ufficiale e sul profilo Instagram del Gewiss Stadium di Bergamo, l'impianto di proprieta', gli elaborati del pubblico costretto alle limitazioni domiciliari: "In questo periodo di permanenza a casa i nostri tifosi si sono sbizzarriti realizzando la loro personale versione del Gewiss Stadium - si legge nella nota sul sito web atalanta.it -. I disegni, i video, le creazioni realizzate sono arrivate sul profilo Instagram ufficiale del nostro stadio: gewiss--stadium--official. Abbiamo voluto premiare la fantasia e l'estro degli autori dando visibilità agli elaborati".