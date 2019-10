Atalanta, i tifosi "nuotano" a Manchester verso l'impresa

Manchester City-Atalanta non è solo un traguardo per i nerazzurri, una sorta di premio per la qualificazione in Champions League, ma una occasione di farsi vedere in uno dei palcoscenici europei più prestigiosi e, perché no, sognare un risultato positivo. Anche i tifosi sono carichi, come si vede dal video pubblicato su Facebook di un gruppo di supporters nerazzurri che, con una simpatica gag, sembrano nuotare (ma sui tapis roulant!) verso l'impresa contro la corazzata Guardiola.