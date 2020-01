Atalanta, Gasperini: "Zapata pronto, dovremo reggere l'urto di Lukaku-Lautaro"

VERSO INTER-ATALANTA

Gian Piero Gasperini va a San Siro ad affrontare l'Inter ed è stuzzicato dall'idea di un grande ritorno dal primo minuto: "Zapata è recuperato dal punto di vista fisico e ha già giocato uno spezzone col Parma, ora va recuperato in campo: abbiamo tre partite in nove giorni, compreso l'ottavo di Coppa Italia a Firenze e la Spal, per farlo rientrare dal primo minuto". Questa la strategia della sua Atalanta in termini di contenimento della coppia Lautaro-Lukaku: "È una sfida in cui dovremo reggere la forza d'urto dei due davanti e costruire la nostra gara su questo".

Grandi elogi dell'avversario da parte di Gasp: "L'Inter punta con merito allo scudetto, all'inizio della stagione non si pensava che avrebbe fatto questi risultati. Merito di Conte che sta lavorando benissimo e può lottare con la Juventus di cui è l'unica alternativa". Circa le polemiche Capello-Conte, il tecnico nerazzurro se la cava con una battuta: "Se dico che dobbiamo stare attenti al contropiede dell'Inter mi sa che Antonio si arrabbia. Oggi le chiamano 'ripartenze': a volte sono una necessità, il risultato conta molto di più". No comment sull'ultimo acquisto, ormai ufficiale: "Su Caldara non posso dire niente finché non c'è l'ufficialità".