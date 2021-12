Atalanta, Gasperini: "Vinto con merito contro una squadra tosta, ora guardiamo chi ci sta davanti"

QUI ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi dopo il successo in rimonta sul Verona: "I ragazzi sono stati straordinari. Europa League? Ora penso solo ad arrivare alla sosta al meglio"

Gian Piero Gasperini non nasconde la gioia per la vittoria ottenuta in rimonta a Verona contro l'Hellas: "È stata una partita che mi ha dato grande soddisfazione vincere, contro una squadra tosta e bellissima, i ragazzi sono stati straordinari e hanno vinto con merito nonostante un grande equilibrio - le parole del tecnico dell'Atalanta a Dazn -. Vincere qui sarà dura per chiunque". Getty Images

Gasp è tornato anche sull'eliminazione dalla Champions League: "La qualificazione agli ottavi la sentivamo tutti alla nostra portata e pensiamo di averla un po' buttata, però avevamo fatto una bella prestazione anche contro il Villarreal, erano stati bravi loro a capitalizzare tutto. Oggi non abbiamo fatto bene la prima parte in fase difensiva, andavamo spesso in difficoltà sulle palle lunghe, poi siamo cresciuti e abbiamo preso le misure. Nel secondo tempo poi è andata molto meglio. Muriel? Bravissimo, sta molto bene. Abbiamo molte risorse in questo momento, che ci permettono di vincere anche partite come queste. L'allungo sulla Juventus? Noi non guardiamo quelle che ci stanno dietro, guardiamo solo avanti. Questo di oggi è un bel passo avanti. Europa League? Non ci stiamo pensando per ora. Ci sono un paio di mesi di campionato, ora arriviamo alla sosta, poi ci sarà la Coppa Italia, poi penseremo alle altre competizioni, con l'idea di volercele giocare tutte. Chi vorrei pescare? Non ho neanche guardato tutte le squadre che ci sono... Adesso penso alla Roma e al Genoa".