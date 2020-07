Atalanta, Gasperini: "Straordinario arrivare secondi, poi pronti per il Psg"

ATALANTA

"Oggi abbiamo superato il record di vittorie in trasferta. Era difficile, spesso partiamo adagio ma oggi abbiamo esagerato e andavamo troppo piano. Forse abbiamo giocato uno fra i primi tempi peggiori. Poi c'è stata una grande reazione, di qualità e anche i cambi hanno aiutato". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così la vittoria in rimonta sul Parma. "Per noi il secondo posto sarebbe il miglior risultato di sempre, avrebbe un sapore completamente diverso".

Sulla sfida in Champions con il Psg: "Prima eravamo concentrati solo sul campionato, ora il Psg ha già fatto delle partite e lo stiamo conoscendo meglio - ha proseguito Gasperini - Abbiamo già fatto tutto il programma per arrivare pronti. Penso che testa e gambe si ricaricheranno, non ci saranno problemi". Sulle speranze di recuperare Ilicic per la Champions: "Piu' i giorni passano e più diventa difficile. Siamo stati molti mesi senza Zapata, ora c'è questa assenza nel momento decisivo ma la squadra sta supportando bene la sua assenza, pur non avendo un altro con le sue caratteristiche"