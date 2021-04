Atalanta, Gasperini: "Rosso da polli e gol sbagliati in modo incredibile"

Gian Piero Gasperini amareggiato per il pareggio contro la Roma: "Difficile spiegare come si possano sbagliare certi gol, li poteva fare chiunque". Così il tecnico dell'Atalanta: "Fino a che non siamo rimasti in dieci non ho visto un tiro in porta della Roma, in 70 minuti ho visto ben poche difficoltà. Dopo la nostra espulsione da polli sono diventati più pericolosi. A quel punto era importante portare a casa un buon punto".

Getty Images