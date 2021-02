Atalanta, Gasperini: "Priorità alla Coppa Italia, col Toro cercheremo di fare il massimo"

VERSO ATALANTA-TORINO

"Indubbiamente la partita mercoledì assume un'importanza notevole, hai la possibilità di accedere a una finale di Coppa Italia. La priorità è la semifinale. Domani giochiamo contro il Torino, cercheremo di fare il massimo". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta così l'impegno di sabato in campionato contro i granata. "Se non sblocchi il risultato è difficile per tutti contro squadre che si chiudono, ma loro fanno il loro gioco - ha proseguito - Quando c’è un cambio di allenatore c’è sempre una reazione. Davide Nicola al Crotone e al Genoa aveva fatto cose importanti. Noi stiamo giocando con una condizione molto buona, sono soddisfatto dei ragazzi. Non è facile. A volte siamo stanchi a vederli correre. Sono encomiabili".

Sull'andata contro il Napoli: "Siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto. Alcuni hanno definito il risultato negativo. Giochiamo sul nostro campo, abbiamo giocato un tempo, ora giocheremo il secondo". E ancora: "L'Atalanta dà fastidio? Qualcuno si chiede cosa ci sta a fare, qualcuno dice che non dovrebbe stare lì". Una sola assenza contro i granata: "Hateboer ha una microfrattura vecchia sul piede (quinto metatarso sinistro, ndr) che gli dà molto fastidio: gli fa male ad appoggiarlo, forse la ferita s'è riaperta mettendolo male a Milano. I tempi rimangono un punto interrogativo, dipendono dalla sintomatologia. In linea di massima dovrebbe esserci anche Sutalo. Maehle è recuperabile nonostante un taglio sul piede rimediato mercoledì sera in Coppa Italia a Napoli: ha dovuto mettere i punti". Su Ilicic? E' un giocatore assolutamente recuperato, poi ha dei momenti come tutti. Giocando così tante gare si corre il rischio di perdere la dimensione, con il Milan sembrava da pallone d'oro, ora un po' meno".