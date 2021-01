Atalanta, Gasperini: "Ora il gruppo è coeso, siamo una squadra matura e convinta"

QUI ATALANTA

La crisi è alle spalle, i malumori anche. L'Atalanta è tornata a correre e divertire in campionato e contro il Parma è arrivato un successo netto: "Ora il gruppo è coeso - ha commentato Gasperini -, giochiamo con un ritmo superiore e abbiamo reso semplice una partita che poteva essere complicata". L'asticella si è alzata per la Dea soprattutto nell'approccio alle gare: "Scendiamo in campo con la giusta concentrazione e siamo una squadra matura". Getty Images

"Stiamo bene e affrontiamo le partite con la concentrazione giusta e con la voglia di essere protagonisti in campionato, che in altre occasioni era comprensibilmente venuta meno - ha proseguito il tecnico nerazzurro -. Giocando ogni tre giorni non è facile. Stiamo facendo delle ottime gare oltre che delle belle vittorie sotto l’aspetto del punteggio".

Contro il Parma nel secondo tempo l'Atalanta ha provato a gestire la sfida dopo un'ora a grande ritmo: "Dovendo giocare sabato era inevitabile rallentare un po'. Abbiamo fatto un’ora molto bene, ma ancora non ci riesce molto bene il gestire senza forzare, ma è ovvio che segnare di più ci fa solo bene". Protagonisti ancora in zona gol Muriel e Zapata: "Sono contento per Luis che sta battendo un sacco di record e anche per Zapata che si sta abituando alle rotazioni offensive. Stiamo recuperando tutti gli infortunati, manca solo Pasalic". Al gruppo verrà aggiunto Maehle: "I giocatori bravi ci mettono meno tempo a inserirsi, anche se la Serie A non è facile e serviranno un po' di gare per averlo al meglio".