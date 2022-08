Atalanta, Gasperini: "Milan un modello, ha meritato lo scudetto"

VERSO ATALANTA-MILAN

Il tecnico nerazzurro parla alla vigilia della sfida coi campioni d'Italia non risparmiando frecciate al partente Malinovskyi: "Cerchiamo qualcuno da più di 6 gol a stagione"

Gian Piero Gasperini si prepara ad affrontare il Milan campione d'Italia al termine di una settimana un po' turbolenta, specialmente per quanto concerne la situazione di Ruslan Malinovskyi, che avrebbe rotto col tecnico e che sarebbe ormai sul piede di partenza. Gasp ne ha parlato in conferenza, non risparmiandogli qualche frecciata: "Io ho già difficoltà coi giocatori, non ce la faccio proprio - ha detto sorridendo l'allenatore dell'Atalanta -. Lui è stato straordinario con noi, come Pasalic e Pessina è stato bravissimo ad adattarsi e fare cose egregie in un ruolo non suo. È stato bravissimo, ma è giusto che l'Atalanta segua giocatori che possano fare più di 6 gol all'anno. È giusto che in sede di mercato si cerchino delle caratteristiche più idonee al proprio gioco".

Gasperini ha poi parlato approfonditamente dell'avversario di domenica e dell'importanza del match: "Non si sa mai quando è il momento migliore per affrontare i campioni. Il calendario ha proposto subito questa sfida di cartello, sarà una bella occasione per la squadra e la città. Hanno sicuramente meritato lo scudetto l’anno scorso, sarà un’occasione per tutti. Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, dimostrandosi un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me, il vero modello da seguire. Pioli? Ha un gioco offensivo, fanno tanti gol, ha meritato di vincere il campionato per quanto l'Inter fosse così vicina. È sicuramente l'indiziato principale alla Panchina d'Oro".

Il discorso si è poi spostato sullo stato della rosa e sulla condizione dei suoi giocatori: "Per Ederson c'è stata un po' di prevenzione, ma la prossima settimana sarà a posto. Demiral e Zappacosta si sono allenati con noi, Demiral è più avanti, Zappacosta ha bisogno di un po' più di rodaggio. Lookman? C’è lui, ma c'è anche Boga, abbiamo tante soluzioni in questo momento. Lookman ha dato la sensazione di essere già pronto, lo abbiamo visto subito già dal primo allenamento allo stadio. Soppy è arrivato ieri e farà il primo allenamento oggi. Lo conoscete tutti, rappresenta un investimento per il futuro".

A dispetto dell'importanza e del fascino della sfida, Gasp comunque ritiene che sia ancora presto per parlare di partita decisiva: "Mi sembra eccessivo considerarlo uno scontro diretto. È uno scontro di altro profilo, ma gli obiettivi dell'Atalanta non dipendono dalla gara di domani. Noi sicuramente faremo di tutto per fare la nostra miglior partita. Non è uno scontro diretto, il Milan gioca per lo Scudetto".

Infine uno sfogo sul match della prima giornata: "Abbiamo vinto 2-0 a Genova, ma in questa settimana gli argomenti sono stati altri. Abbiamo vinto 2-0 meritatamente, al di là dell'episodio (il gol annullato a Caputo per un fallo su Maehle, ndr). È stato giustamente criticato, denunciato e lamentato. Detto questo l'Atalanta non ha demeritato, ha sbagliato qualche gol e Musso ha fatto poche parate. Abbiamo vinto senza rubare niente, giocando la nostra gara".