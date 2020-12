Atalanta, Gasperini non convoca il Papu: "A me interessa che i giocatori in campo rispettino le regole del club"

VERSO ATALANTA-ROMA

Papu Gomez non convocato per la sfida dell'Atalanta contro la Roma. Lo ha deciso Gian Piero Gasperini, che dunque prosegue con la linea dura contro l'argentino. "Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall'allenatore - ha detto il tecnico dei bergamaschi in conferenza stampa facendo riferimento al messaggio social del giocatore, mai nominato, rivolto ai tifosi. E ancora: "Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia". Gasp sa che l'impegno contro la Roma nasconde diverse difficoltà: "Sono in ottima condizione, fanno tanti gol e hanno trovato il passo giusto. È una squadra di valore. Troviamo una delle big del campionato". L'allenatore dell'Atalanta ha parole di elogio per il collega giallorosso: "Fonseca ha fatto un ottimo lavoro, sono cresciuti nel tempo. Si vede che è una squadra che ha conoscenze consolidate. Per noi sarà una partita importante". Getty Images

"Sul privato non sono uno invasivo, non controllo quello che fanno i giocatori. Se non si fa male a nessuno e i miei giocatori si divertono, mi va bene - ha proseguito Gasperini - I ragazzi giovani al di fuori esprimono la loro gioventù: li stresso abbastanza in campo per essere intenzionato a sapere quel che fanno altrove". Riguardo alla fascia da capitano: "Anzianità, appartenenza e numero di partite giocate determinano il ruolo di capitano. Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia - Toloi, Freuler e De Roon (dietro Gomez) sono quelli con più presenze, per me loro tre sono sullo stesso piano. E' fondamentale avere più giocatori di riferimento per la società, la squadra, lo spogliatoio e l'allenatore".



Riguardo alla Roma: "Fonseca ha fatto un gran lavoro, la sua è una squadra forte. Nello scorso campionato era partito forte, poi s'è ritrovato attardato senza riuscire a recuperare. Dei nostri passati alla Roma Spinazzola sta facendo più degli altri anni, Cristante al primo anno mi aveva stupito per la sua personalità, Mancini ci ha dato tanto e per Ibanez mi dispiace: avrebbe potuto essere importante per l'Atalanta, c'è un po' di rammarico perché ha dimostrato di avere caratteristiche notevoli".

"Il campionato è in una fase molto bella, formazioni raggruppate in pochi punti. Le squadre stanno dando il massimo. Noi abbiamo bisogno di trovare una striscia lunga, con le prestazioni che stiamo facendo", ha concluso Gasperini.