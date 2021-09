Atalanta, Gasperini: "Episodi pesanti che sono difficili da commentare"

ATALANTA

Al tecnico della Dea non è piaciuto l'arbitraggio: "La sconfitta lascia rammarico vista la prestazione"

Gian Piero Gasperini è deluso per l'arbitraggio che avrebbe condizionato il risultato della sfida con la Fiorentina. "Nel primo tempo ci sono stati episodi troppo pesanti contro di noi che hanno condizionato la gara, la prestazione è andata bene. La sconfitta lascia rammarico - ha spiegato - Siamo convinti che il risultato sia stato determinato da episodi che si fanno fatica a commentare. Spero si faccia chiarezza, è troppo difficile così".

Il tecnico della Dea lamenta la mancanza di un rinforzo in attacco: Bisogna sapersi adattare, lo faremo anche quest’anno, come l’anno scorso in cui abbiamo fatto anche meglio delle precedenti. La squadra è stata completata nei reparti quest’anno, c'è Koopmeiners che ha qualità importanti. Non abbiamo agito in attacco e questo non me lo aspettavo, pensavo si potesse fare di più ma la società non ci è riuscita o ha voluto dare forza ad un reparto che aveva fatto bene. Ora dobbiamo giocare, recuperare Muriel e la qualità di Malinovskiy e Ilicic. Faremo bene e se giocheremo come stasera sono contento. Da sempre a Bergamo ho trovato difficoltà sul potenziare l’attacco, anche se poi l’abbiamo fatto con Muriel e Zapata. Sono tre anni che giochiamo con gli stessi. Riprenderemo a segnare, questa squadra è migliorata in tutti i reparti e darà grosse soddisfazioni”.

MARINO: "PER FORTUNA NON AVREMO SEMPRE QUESTO ARBITRAGGIO"

L'Atalanta non ha gradito la direzione di gara di Marini come sottolineato dal dg Umberto Martino a fine gara. "È evidente che il gol di Djimsiti non andava annullato. La posizione di Zapata non interferiva con nessun difensore. Il fallo di mano è soggettivo: è un movimento naturale o innaturale? Contro il Bologna non ci hanno dato un rigore perché legittimamente era involontario - le sue parole a Dazn -. L'Atalanta ha fatto una grande prestazione e fortunatamente non avremo sempre questo tipo di arbitraggio".