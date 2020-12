Atalanta, Gasperini: "Abbiamo battuto 4-1 la Roma, perché dovrei parlare di Gomez?"

QUI ATALANTA

Gian Piero Gasperini elogia Ilicic dopo il 4-1 alla Roma: "Se lo recuperiamo al meglio ci fa fare un grande salto di qualità, era un po' discontinuo soprattutto in allenamento ma col passare del tempo sta diventando solido. Evidente che abbiamo bisogno anche di lui". Il tecnico dell'Atalanta si innervosisce quando si torna a parlare di Gomez, non convocato: "Non rispondo più a domande così, parlerà la società. Abbiamo vinto 4-1 contro la Roma, pareggiato con la Juve, battuto Fiorentina ed Ajax... c'è stato un comunicato e finisce lì. Un addio? Ma non è mica un addio...". Getty Images

"Oltre che di Ilicic, sono contento anche di Malinovskyi e Miranchuk, che iniziano ad essere pronti. Chiaro che recuperando tutti abbiamo più chance di fare bene. Oggi anche nel primo tempo abbiamo tenuto la partita, la Roma nel primo tempo era molto raccolta, difficile da superare dopo il vantaggio" ha proseguito il Gasp.

Infine su Muriel: "In allenamento fa delle cose pazzesche, con lui sono in debito: è vero che è straordinario dalla panchina, ma avrei voluto e dovuto impiegarlo qualche volta in più perché anche dall'inizio ha spesso fatto gol. Lui si deve sentire un giocatore importantissimo in questa squadra, con cinque sostituzioni c'è spazio per tutti. È un titolare".