Atalanta: è morto Mino Favini, il re dei talent scout

23/04/2019

Giorno di lutto per l'Atalanta e il mondo del calcio. A 83 anni è scomparso Mino Favini, prima giocatore della Dea dal 1960 al 1962 e successivamente responsabile del settore giovanile della squadra bergamasca per 20 anni. Considerato il guru del calcio giovanile, Favini ha scoperto e lanciato tantissimi giocatori sbarcati poi in Serie A, come Filippo Inzaghi, Tacchinardi, Bonaventura, Pazzini, Morfeo, Gabbiadini, Zaza e Montolivo.