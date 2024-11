Nuovo problema fisico per Nicolò Zaniolo: entrato al 68' di Atalanta-Udinese, è stato sostituito solo diciannove minuti dopo. Così Gasperini dopo la partita: "Non mi sembra niente di grave, ma dobbiamo aspettare almeno un giorno", per Zaniolo si parla di un risentimento alla zona inguinale sinistra.