Niente di grave per Luis Muriel. All'indomani dell'infortunio rimediato nel match contro il Genoa, l'attaccante colombiano si è sottoposto ad alcuni esami che hanno scongiurato l'ipotesi di infortuni gravi al ginocchio sinistro. Gasperini dovrà valutare le sue condizioni in vista della partita di esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria, anche se difficilmente l'ex Fiorentina sarà in campo.