Matteo Ruggeri non vuole farsi distrarre prima della sfida con la Juventus e, ai microfoni di DAZN, il difensore bergamasco si è mostrato tranquillo a dispetto dell'assenza di Dusan Vlahovic: "Dovremo affrontare la partita molto determinati, la Juve ha ottime qualità. Dovremo provare a metterla in difficoltà - ha spiegato Ruggeri -. Dobbiamo pensare a noi stessi e a fare del nostro meglio. Dobbiamo essere impeccabili in tutto".