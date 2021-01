Atalanta regina tra le grandi: 11 punti negli scontri diretti

GIRONE D'ANDATA

La classifica del mini campionato del girone d'andata tra le prime 7 della classifica (che erano oggettivamente anche quelle più considerate alla vigilia della stagione), vede al comando l'Atalanta a quota 11 punti. Al secondo posto il Milan (10), poi Inter (9), Lazio (8), Juve e Napoli (6, ma con una gara da recuperare) e Roma (3). Se si dovesse valutare il valore di una squadra dalla capacità di gestire le partite importanti, i nerazzurri di Gasperini sarebbero i favoriti per la lotta scudetto.

In pratica i bergamaschi hanno sbagliato una sola partita negli scontri diretti: al San Paolo contro il Napoli. Gli altri sono stati dei trionfi (come i due 4-1 rifilati alle romane e lo 0-3 di San Siro sul Milan) o comunque prove più che convincenti (come i due pareggi con Juve e Inter). Se a tutto questo si aggiunge il fatto che l'Atalanta ha realizzato finora 44 gol nel girone di andata (seconda per una sola rete dietro ai nerazzurri di Conte), è facile immaginare il rammarico per i due recenti pareggi contro Genoa e Udinese, che avrebbero potuto portare Gasp e i suoi ancora più a ridosso della zona scudetto.