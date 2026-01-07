Logo SportMediaset

Calcio

Atalanta, Palladino esalta Krstovic: "Grandissima partita"

07 Gen 2026 - 21:06

"Continuiamo la nostra scalata, stiamo dando continuità di prestazioni e risultati, siamo molto felici della vittoria di stasera e contro una squadra con dinamismo e tanti giocatori freschi e riposati". Dopo il successo del Dall'Ara contro il Bologna Raffaele Palladino è molto soddisfatto della prestazione della sua Atalanta: "Sono davvero felice della prestazione dei ragazzi, di quanto stanno esprimendo, della loro qualità - ha detto - Oggi ho visto sudare la maglia, una squadra che ha difeso e attaccato insieme. Bisogna continuare così". 

Krstovic? "Oggi ha fatto una grandissima partita". Lui e Scamacca insieme? "Nella testa non mi precludo nulla, non sono integralista. Si può giocare 4-3-3, ma possiamo anche mettere Scamacca e sotto Krstovic. A me interessa che, chi chiamato in causa, faccia tutto e con grande sacrificio. Prima della partita ci siamo detti che con grande mentalità e sacrifici siamo arrivati a giocarci lo scontro diretto. Grande partita e grande vittoria". 

