Atalanta, Palladino esalta Krstovic: "Grandissima partita"

"Continuiamo la nostra scalata, stiamo dando continuità di prestazioni e risultati, siamo molto felici della vittoria di stasera e contro una squadra con dinamismo e tanti giocatori freschi e riposati". Dopo il successo del Dall'Ara contro il Bologna Raffaele Palladino è molto soddisfatto della prestazione della sua Atalanta: "Sono davvero felice della prestazione dei ragazzi, di quanto stanno esprimendo, della loro qualità - ha detto - Oggi ho visto sudare la maglia, una squadra che ha difeso e attaccato insieme. Bisogna continuare così".