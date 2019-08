Ultimo test a Zingonia per l'Atalanta in vista del debutto in campionato. La formazione di Gasperini ha travolto 9-1 il Monza (2-0 il primo tempo). Sugli scudi Ilicic, autore di una tripletta. A segno anche Pasalic, Gomez, Masiello, Barrow, Skrtel e Colley.