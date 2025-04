Atalanta: niente Lazio per Kossounou, in dubbio Toloi

Odilon Kossounou non può recuperare in tempo dal suo lungo infortunio per essere convocato domenica contro la Lazio. Il difensore ivoriano dell'Atalanta, operato il 17 gennaio scorso all'inserzione prossimale comune agli adduttori della coscia destra, una lesione muscolo tendinea, si sta allenando da solo a Zingonia da martedì scorso e prosegue il programma personalizzato. Fra tre giorni, al massimo, in difesa potrà esserci Rafael Toloi, fermato dalla pubalgia alla vigilia di Firenze ma tuttora sotto terapia, mentre resta ai box anche Stefan Posch, fuori dal 6 marzo per la lesione muscolo tendine alla giunzione del bicipite femorale sinistro. Sia l'austriaco che Kossounou rientreranno difficilmente anche col Bologna. In formazione, intanto, rientra dalla squalifica Ederson in mediana accanto a De Roon, consentendo l'avanzamento di Pasalic dietro le punte che saranno Retegui e Lookman con De Ketelaere primo cambio. In difesa, a protezione di Carnesecchi, sempre Djimsiti, Hien e Kolasinac, con Ruggeri possibile cambio anche da laterale sinistro, e conferme anche sulle fasce per Bellanova e Zappacosta. Al Centro Sportivo Bortolotti rimangono un'altra sessione il venerdì e la rifinitura di sabato pomeriggio.