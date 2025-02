Atalanta, Lookman verso il recupero: la decisione domani

Ademola Lookman è a un passo dal pieno recupero dalla lesione all'inserzione distale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Indisponibile dalla vigilia di Barcellona in Champions, ovvero dallo scorso 28 gennaio, l'attaccante dell'Atalanta potrebbe rientrare già sabato a Bergamo col Cagliari nel caso si allenasse in gruppo nella rifinitura di venerdì. Ormai è una settimana, infatti, che il Pallone d'Oro africano in carica si sottopone a un programma di lavoro personalizzato a Zingonia, al contrario del difensore Sead Kolasinac, sotto terapie fin quasi alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions League a Bruges. Non dovesse farcela per dopodomani, Lookman rientrerebbe per il ritorno a Bergamo di martedì 18. Qualche chances in meno, per lo stesso appuntamento, per il difensore bosniaco, uscito alla mezzora col Torino il primo febbraio a causa di una lesione al bicipite femorale destro. In occasione dell'anticipo di campionato, l'allenatore Gian Piero Gasperini riavrà a disposizione sia il portiere Marco Carnesecchi che l'esterno mancino Matteo Ruggeri, reduci dall'influenza, che dovrebbero essere le uniche variazioni sostanziali in formazione rispetto a mercoledì sera. Ancora terapie, infine, per Daniel Maldini, out dalla trasferta di Verona sabato scorso per la lesione all'adduttore lungo sinistro.