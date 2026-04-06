Atalanta, Scalvini: "Giorni difficili dopo la nazionale. Gol? Sono stato fortunato"

L'Atalanta vince 3-0 in casa del Lecce e tiene vivissima la propria corsa all'Europa. A fine gara, soddisfazione per il difensore Giorgio Scalvini, che ha sbloccato la gara: "Sono stato fortunato. De Ketelaere mi ha dato una buona palla e il mister dice di inserirmi quando c'è la possibilità. Col Verona avevo un'occasione simile, stavolta è andata bene", ha detto a Dazn.