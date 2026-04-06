Atalanta, Scalvini: "Giorni difficili dopo la nazionale. Gol? Sono stato fortunato"

06 Apr 2026 - 17:48
© Getty Images

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L'Atalanta vince 3-0 in casa del Lecce e tiene vivissima la propria corsa all'Europa. A fine gara, soddisfazione per il difensore Giorgio Scalvini, che ha sbloccato la gara: "Sono stato fortunato. De Ketelaere mi ha dato una buona palla e il mister dice di inserirmi quando c'è la possibilità. Col Verona avevo un'occasione simile, stavolta è andata bene", ha detto a Dazn.

Scalvini ha così messo da parte la brutta delusione di Bosnia-Italia: "Si cerca sempre di fare il meglio, ma sono stati giorni difficili. Dedico il gol alla mia ragazza che mi è stata vicino in questi giorni che ho visssuto molto male". Palladino simile a Gasperini? "Mi ha detto di spingere, ogni partita ci dà indicazioni diverse. In qualcosa si assomigliano, ma Palladino ha una sua identità e ci stiamo trovando bene con lui".

Sulla corsa alla qualificazione alle coppe europee: "Abbiamo otto partite da giocare alla morte perché abbiamo fatto un buon recupero, ma nel calcio ci si ricorda la fine".

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