Atalanta, l’Al-Hilal spinge per Ederson: Ricci in pole per sostituirlo

L’Atalanta ha fatto un prezzo e nelle prossime ore l’Al Hilal cercherà di definire l’accordo con il club bergamasco, prima di trattare con gli agenti del centrocampista brasiliano. Ederson vorrebbe rimanere in Europa, ma le sirene arabe e i tanti milioni che può mettere sul piatto l’Al-Hilal potrebbero spingere l’ex Salernitana ad accettare la corte di Simone Inzaghi. Juric in conferenza stampa non ha voluto affrontare l’argomento “Vorrei tenere sia Ederson che Lookman”, ma sa che di fronte a un’offerta irrinunciabile sia il brasiliano che l’ex Leicester potrebbero lasciare Bergamo. L’Atalanta sta già lavorando per un possibile sostituto del centrocampista classe ’99 e il primo obiettivo è Samuele Ricci, regista del Torino che con Juric ha già lavorato per due anni e mezzo in granata. La valutazione che Cairo fa dell’ex Empoli è di circa 30 milioni di euro e l’Atalanta vorrebbe anticipare la concorrenza del Milan, che segue da tempo Ricci ma al momento sta lavorando su altre operazioni, specialmente in uscita. Un altro nome che a Zingonia piace molto è quello di Morten Frendrup, protagonista di due stagioni di alto livello al Genoa e vicino alla Dea già nella sessione invernale di mercato. Vieira ritiene il danese incedibile, ma il Grifone potrebbe lasciarlo partire per un’offerta vicina ai 25 milioni di euro.