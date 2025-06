L'Ascoli calcio passa alla famiglia Passeri

E' stato raggiunto un accordo per il trasferimento del 100% delle quote dell'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. dalla famiglia che fa capo all'imprenditore Massimo Pulcinelli alla famiglia Passeri, titolare di Distretti Ecologici. Ne dà notizia una nota della società bianconera nella quale si rende noto che nei prossimi giorni saranno espletate le procedure necessarie per il passaggio di proprietà. Pulcinelli aveva rilevato le quote societarie dall'imprenditore farmaceutico Francesco Bellini nell'estate del 2018. In questo periodo, l'Ascoli ha partecipato una volta ai play off del campionato di serie B, retrocedendo nella stagione 2023/24 in serie C, dove attualmente milita. L'ultimo atto di Pulcinelli prima della cessione è stato nei giorni scorsi la formalizzazione dell'iscrizione entro il termine perentorio del 6 giugno. La famiglia Passeri, nella figura di Bernardino in qualità di presidente, in una nota ulteriore dell'Ascoli calcio fa sapere che prenderà le redini della società in questa nuova fase della ultracentenaria storia del club. Gli imprenditori romani di origini marchigiane - la madre di Bernardino, nonna dei fratelli Dino e Andrea, è originaria di Montegallo (Ascoli Piceno) - considerano questo impegno come un ritorno alle proprie radici. Una scelta motivata da un legame autentico con il territorio e da una visione del calcio fondata su valori di etica, sostenibilità e attenzione ai giovani". Determinante in questa fase di transizione è stato il contributo del sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che ha accompagnato con impegno il percorso di dialogo tra le due famiglie, garantendo una transizione ordinata e condivisa.