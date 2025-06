Juric si presenta a Bergamo: “L’Atalanta è il mio jolly. Eredità di Gasp? Non mi pesa”

“Siamo una grande famiglia, volevamo dare il miglior benvenuto possibile a mister Juric” le parole di Antonio Percassi, che ha poi aggiunto: “Il suo stile e il suo calcio sono da Atalanta. Io, Stephen Pagliuca, mio figlio Luca e il ds Tony D’Amico siamo felicissimi di questa scelta”. Dopo l’introduzione del Presidente e le parole di Stephen Pagliuca “ho parlato con diversi giocatori, sono felici di competere in Serie A con questo allenatore” è il momento di Ivan Juric, che parla subito dell’occasione Atalanta dopo l’annata difficile vissuta tra Roma e Southampton: “Il calcio è così, sono stati fatti cinque anni alla grande, poi ne basta uno per abbatterti. Questo per me è un jolly, non ho fatto bene nell’ultima stagione, ora però ho una grandissima opportunità per fare grandi cose. Non succede spesso, di solito il percorso è differente. Sarò me stesso, avrò il solito approccio. L’eredità di Gasperini non mi pesa, per me è meglio venire in un ambiente abituato a lavorare bene. Ci siamo incrociati stamattina col mister, ha detto che non vuole influenzarmi troppo. Gasperini non ha influenzato solo me, ma tanti altri allenatori in Italia e all’estero. Qui ci sono molti giocatori interessanti, non vedo l’ora di allenarli tutti quanti. Non ho fatto richieste di mercato, spero di tenere tutti i migliori. Compresi Ederson e Lookman”.