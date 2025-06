Spalletti esonerato, Ilary Blasi infiamma i social ballando sulle note di "Piccolo uomo"

Presunta bordata di Ilary Blasi a Luciano Spalletti, fresco di addio alla Nazionale dopo il ko con la Norvegia che ha messo in salita la strada per i Mondiali. La showgirl ed ex moglie di Francesco Totti ha infatti pubblicato una storia Instagram, corredata da diverse emoji sorridenti, in cui balla sulle note di 'Piccolo uomo' di Mia Martini e secondo molti utenti la dedica sarebbe appunto per Spalletti, con cui il rapporto è ormai conflittuale da anni.