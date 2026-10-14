Atalanta: l'esito degli esami di Scalvini, si ferma anche Kessie

Distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra. Quuesto l'esito degli esami strumentali cui è stato sottoposto il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini, uscito anzitempo contro il Venezia. Kessie, fa sapere la Dea, "non ha svolto la sessione di allenamento odierna per un sovraccarico al polpaccio destro". Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. L'ivoriano ha giocato titolare e uscito al 75'. Entrambi salteranno la gara di domenica contro il Milan a San Siro di domenica alle 18.