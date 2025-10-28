Atalanta, Kolasinac convocato dopo 6 mesi e mezzo

Dopo sei mesi e mezzo Sead Kolasinac torna nella lista dei convocati dell'Atalanta. Il difensore mancino bosniaco, classe 1993, è stato inserito dall'allenatore Ivan Juric tra i 25 giocatori a disposizione per la nona giornata di campionato, stasera alle 20.45 contro il Milan alla New Balance Arena di Bergamo. Kolasinac, lo scorso 13 aprile, nel finale del primo tempo in casa col Bologna, aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. Operato a Villa Stuart dall'equipe del professor Pier Paolo Mariani due giorni più tardi, l'ex Arsenal e Marsiglia è all'inizio della seconda settimana di allenamenti in gruppo dopo tre settimane di lavoro integrato nella squadra Primavera e un altro paio in Under 23.