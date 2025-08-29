Logo SportMediaset
Calcio

Atalanta, Juric: "Ederson ha il solito problemino. Formazione? Punto alla continuità"

29 Ago 2025 - 15:03

"Ederson continua ad avere questo problemino e domani non ci sarà". Ivan Juric, alla vigilia della trasferta di Parma, annuncia l'assenza del centrocampista brasiliano dell'Atalanta, alle prese con un ginocchio gonfio già la settimana prima dell'inizio del campionato. Contro il Pisa domenica scorsa era subentrato a Pasalic nel finale. "Per la formazione vorrei dare continuità e sicurezza, non cambiarla. Un cambio da mezzora, poi, deve essere devastante e poter decidere la partita", spiega l'allenatore nerazzurro. Sarà cruciale, anche al 'Tardini', la gestione del minutaggio di Scamacca, sostituito contro il Pisa da Krstovic: "Sono contento per Gianluca, anche se non due palle gol dopo aver pareggiato - prosegue Juric -. Nikola ha buone caratteristiche e ha fatto una buona settimana, attacca bene la profondità e dobbiamo farlo crescere". Sull'avversario, parole di apprezzamento: "Il Parma è tosto, ha un allenatore da gioco maschio e pressing alto tipico dell'Inghilterra. Con la Juve la prima occasione è stata loro: possono creare situazioni pericolose;: fanno bene rimesse laterali e angoli, noi che difendiamo a zona sulle palle inattive dobbiamo stare attenti. E' una scienza e Carlos Questa è di scuola Arsenal".

