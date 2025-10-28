Logo SportMediaset

Calcio

Atalanta, Juric: "Dominato in lungo e in largo, meritavamo di vincere. Lookman che spettacolo"

28 Ott 2025 - 23:21
© Getty Images

© Getty Images

"Non c'è stata partita, abbiamo dominato in lungo e in largo. Loro hanno fatto gol, ma se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi". Il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric non nasconde il rammarico per il pari contro il Milan: "Ottima prova, peccato - ha detto il tecnico della Dea a dazn - Abbiamo fatto benissimo in tutte e due le fasi, abbiamo creato varie situazioni per fare gol. C'è grande dispiacere, ma dobbiamo credere in quello che facciamo. Sono convinto che ci sbloccheremo. Lookman? Magari abbiamo anche esagerato per recuperarlo: è un ragazzo particolare ma sul campo è uno spettacolo e con una carica fantastica. Sono molto contento per lui. Ora abbiamo recuperato tutti i giocatori, speriamo di diventare più cinici. Così faremo sicuramente bene. Scamacca e Krstovic out? Scelta tecnica".

