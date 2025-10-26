Atalanta: Juric a colloquio in campo con Percassi e il ds D'Amico. E a Carnesecchi: "Parli meno e pari di più"

Clima teso nel post partita dello Zini dopo il pareggio tra Cremonese e Atalanta. Ivan Juric è rimasto a lungo sul terreno di gioco insieme al direttore sportivo Tony D’Amico e all’amministratore delegato Luca Percassi. Un confronto fitto, durato diversi minuti, con i tre che hanno discusso a bordo campo e poi si sono spostati negli spogliatoi per un ulteriore chiarimento. Martedì la Dea, che non vince da un mese, tornerà in campo contro il Milan. E nel post partita Juric ha replicato seccato alle parole del suo portiere Carnesecchi ("Dobbiamo svegliarci tutti"): "Deve parare e parlare molto meno e concentrarsi sul lavoro. Non credo che sia indicato per parlare della situazione".