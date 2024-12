Atalanta, Ilicic: "Dopo il Covid ho sentito il bisogno di fermarmi"

L'impatto della pandemia da Coronavirus su Josip Ilicic è stata devastante. A confermarlo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport è stato l'ex giocatore dell'Atalanta che, dopo quanto accaduto a Bergamo, aveva deciso di fermarsi: "Ho sofferto tanto in quel periodo, non era più lo stesso per me e arrivò un punto in cui sentii di non voler più continuare a certi livelli. Non sopportavo più la pressione, il giocare ogni tre giorni, volevo stare con la mia famiglia - ha raccontato Ilicic -. In cuor mio ho sentito che era il momento di dire basta. Mi sono preso una pausa, poi quando sono tornato a stare bene mentalmente ho deciso di tornare al Maribor, laddove tutto era iniziato".