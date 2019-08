"C'e' un po' d'ansia in attesa che comincino le competizioni vere". A due giorni dall'inizio del campionato in casa della Spal, Alejandro Gomez spiega al sito ufficiale nerazzurro le sensazioni alle soglie della sua nona stagione italiana, la sesta all'Atalanta: "È un traguardo incredibile, punto a raggiungere le 300 partite in serie A - afferma il capitano, a quota 269 di cui 163 con la sua squadra attuale -. Sappiamo tutti che sara' un'annata difficile e piena di impegni importanti come la Champions, ma io sono uno che pensa al presente e alla domenica successiva". Il Papu nelle file dei bergamaschi si trova benissimo: "Il segreto e' un gruppo che lavora sul campo e fuori e' pronto a divertirsi e scherzare - aggiunge -. L'aspetto mentale e' fondamentale: che si vinca o si perda, dopo la singola partita bisogna essere capaci di voltare pagina".