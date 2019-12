Atalanta, Gasperini: "Coronamento formidabile di un anno meraviglioso"

L'ultima partita dell'anno regala una soddisfazione immensa a Gasperini che con la sua Atalanta ha travolto il Milan con un perentorio e pesantissimo 5-0: "E' il coronamento formidabile di un anno meraviglioso. L'Atalanta in questo momento è composta da ragazzi che potrebbero giocare nelle big europee. Il nostro obiettivo? Arrivare in Europa, sicuramente, in Champions: siamo lì, Juve e Inter vanno velocissime, Roma e Lazio pure ma l'Europa deve essere ormai una costante per questo club. Regali di Natale dal presidente? Riavere Kulusevski? E' un giocatore nostro, ha doti straordinarie, sta mostrando ottime cose, ha doti fisiche e tecniche di primissimo livello: aveva bisogno di giocare e lo sta facendo molto bene... Magari il presidente mi accontenta, ma questo gruppo mi va benissimo. Sta facendo grandissime cose".

ILICIC: "AVREMMO POTUTO FARE PIU' GOL"

"Fossi stato al 100% avrei fatto tutta la partita". Queste le prime parole di Ilicic dopo il fischio finale di Atalanta-Milan: "Abbiamo fatto una grande gara, sapevamo non sarebbe stata facile, forse i gol sbagliati a Bologna li abbiamo fatti oggi. Abbiamo chiuso un anno straordinario, sappiamo che dobbiamo ripartire forte nel 2020. Pensiamo di partita in partita, il campionato è difficile. Dobbiamo ripartire forte, perché mi sembra che siamo un po' dietro, se vogliamo rifare la Champions bisogna ripartire nella maniera giusta. Mi metto sempre a disposizione, oggi abbiamo fatto gol bellissimi. Avremmo potuto farne altri, ma quel che conta è vincere. L'esultanza con le mani alle orecchie? Mi è venuta così, non ce l'ho con nessuno".