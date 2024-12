Intervenuto nel corso dei Gazzetta Awards, Gian Piero Gasperini ha parlato degli obiettivi stagionali dell'Atalanta, adesso in testa alla Serie A: "Domani giocheremo in Coppa Italia e vorremmo vincerla prima o poi - le parole del tecnico -. Scamacca? Lo scorso è stato straordinario, presto tornerà a darci una mano in campo".