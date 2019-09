Dopo la sconfitta col Torino, Gasperini mastica amaro. "C'è la certezza di averla buttata via, vedendo la partita e tutte le situazione. Prendiamo gol pesanti che poi condizionano il risultato - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta -. La squadra stasera ha creato tantissimo, ma se prendiamo gol cosi, costantemente su calci piazzati, è diventato un nostro punto debole". Poi sulla rescissione di Skrtel: "Probabilmente alla sua età ha manifestato difficoltà a giocare in una difesa a tre, è stato molto onesto, dopo si è deciso cosi. Probabilmente per lui era più difficile entrare in questo meccanismo di squadra, può essere anche comprensibile".