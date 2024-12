Atalanta, De Ketelaere: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente"

Charles De Ketelaere ha commentato così la vittoria della sua Atalanta e la sua doppietta contro l'Empoli: "È stata una gara complicata contro un’ottima squadra come l’Empoli, che sta facendo bene in campionato - ha detto a Dazn -. Non è mai facile giocare contro di loro. Oggi abbiamo sofferto un po', ma ogni volta che siamo andati sotto abbiamo reagito, cercando subito il gol per riprendere il controllo della partita. Questa è la forza di una grande squadra. Io mi sento bene, sia fisicamente che mentalmente. Penso che possiamo ancora migliorare come squadra, ma anche in partite difficili come questa è fondamentale trovare i gol e vincere. Sono contento di aver contribuito alla vittoria con la mia doppietta. Classifica? Ogni partita è difficile, ma noi proviamo sempre a vincere. Siamo felici della nostra posizione in classifica, ma il campionato è lungo e sappiamo che possiamo ancora crescere. Continuiamo a lavorare per migliorare ogni giorno".