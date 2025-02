Atalanta, De Ketelaere: "Arbitro arrogante, se chiedi a 100 persone nessuno dice che era rigore"

"Sono stato lontano ma ho visto che l’arbitro era molto arrogante. Non parlava e dava gialli a tutti. Se chiedi a 100 persone se era rigore nessuno ti dice di sì…". Una partita speciale per Charles De Ketelaere, ex del Bruges, si è trasformata in una grande delusione mista a rabbia per il rigore inesistente assegnato dall'arbitro alla squadra belga e che ha decretato la sconfitta dell'Atalanta nell'andata dei playoff di Champions League. "Hien era davanti. Nessuno darebbe quel rigore. Fa male perdere così, all'ultimo. Non è giusto".