Atalanta, contro il Cagliari torna disponibile Ruggeri

Matteo Ruggeri torna tra i convocati dell'Atalanta in occasione del match di campionato di domenica a Bergamo contro l'Empoli. L'esterno sinistro, procuratosi un trauma contusivo al piede destro sabato scorso a Cagliari, è tornato ieri ad allenarsi col resto del gruppo dopo aver saltato l'impegno di Coppa Italia nell'ottavo di finale casalingo col Cesena mercoledì. Dalla lista dei 23 disponibili mancano solo lo squalificato De Roon, Scamacca che rientrerà a febbraio e Scalvini, ancora sotto terapie per la distorsione alla spalla sinistra alla vigilia del Real Madrid in Champions. I nerazzurri scenderanno in campo, domani alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo, con la maglia 'Christmas Match' stilizzata con la riproduzione della facciata esterna delle due curve. Il ricavato dell'asta benefica, da lunedì, andrà a favore dell'Associazione Amici della Pediatria che fa volontariato presso l'ospedale cittadino Papa Giovanni XXIII.