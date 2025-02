Atalanta accoglie la Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out

La Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out ha fatto tappa a Bergamo e ha incontrato l'Atalanta B.C. Giovedì 6 febbraio, il Club nerazzurro ha ospitato presso il Centro Sportivo Bortolotti la prima tappa del torneo nazionale giovanile di calcio a 7 che coinvolge gli oratori delle città delle squadre che militano nella Serie A Enilive 2024/2025. Gli atleti dell'Oratorio Terno hanno avuto l'opportunità di incontrare Alberto Manzoni, centrocampista dell'Atalanta B.C. Il calciatore è stato protagonista di un'interessante discussione con i ragazzi e le ragazze presenti sull'importanza dell'amicizia, del rispetto, del gioco di squadra, della lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione: temi centrali del progetto sportivo e formativo che unisce Philadelphia, iconico marchio del Gruppo Mondelez International e nuovo Title Sponsor di questa dodicesima edizione della competizione, Lega Serie A e il Centro Sportivo Italiano. Al termine dell'incontro, i giovani dell'Oratorio Terno hanno donato ad Alberto Manzoni la maglia con il claim "Il calcio è amicizia", simbolo della competizione e testimonianza tangibile del potere unificante dello sport, capace di costruire legami che vanno oltre ogni barriera, dentro e fuori dal campo da gioco. La Lega Serie A ha quindi omaggiato i Capitani della squadra dell'Oratorio Terno con la divisa personalizzata "Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out", autografata da Manzoni.