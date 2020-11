Assocalciatori: Calcagno nuovo presidente, Biondini e Sara Gama vicepresidenti

Umberto Calcagno è il nuovo presidente dell'Assocalciatori. Resterà in carica per i prossimi quattro anni. Lo ha stabilito l'elezione dell Aic che si è svolta oggi da remoto a Milano. Calcagno, già vicepresidente, succede a Damiano Tommasi. Come vicepresidenti sono stati eletti Davide Biondini, ex calciatore del Cagliari, e Sara Gama, capitana della Juventus e della nazionale femminile